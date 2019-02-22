Kapadokya'da sıcak hava balonları ile düzenlenen turlar bölgedeki turizm faaliyetlerinin lokomotifi haline geldi.

Balonlar hem ortaya güzel görüntüler çıkarıyor hem de Türkiye'nin tanıtımına da benzersiz bir katkı yapıyor.

Uçuş için hava şartlarının en uygun olduğu saatler ise sabahın ilk ışıkları. Uçuşun olup olmayacağı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verilerine bağlı.

Yolcular manzaranın tadını çıkarırken, pilotlar onların güvenliğinden sorumlu

Ortalama 1 saat süren uçuşlar, güçlü bir ekip çalışması ile yürütülüyor. Balon turu çalışanları için gün, güneşin doğumuna 2 saat kala başlıyor.

Balonlara önce güçlü vantilatörlerle, soğuk şişirme yöntemi uygulanıyor. Daha sonra, yeterli büyüklüğe ulaşınca propan gazıyla sıcak şişirmeye geçiliyor.

Yolcular ancak tüm kontroller tamamlanınca sepete alınıyor. Balon pilotu, uçuştan önce genel bilgilendirme yapıyor. Emniyetli uçuş için son defa izin alınıyor.

Balon havalandığındaysa tüm bu zahmete değen Kapadokya manzarası ayaklar altına seriliyor. Yolcular manzaranın tadını çıkarırken, pilotlar ise her an tetikte.

Pilotların eğitimi yaklaşık 2 yıl sürüyor

Sıcak hava balonu başpilotu Hakan İrisi, "28 kişilik N-500 dediğimiz ultra magic balonda uçuyoruz. Bu büyüklükte balonlarda 2 pilot bulunuyor. Sepet büyük ve kalabalık olduğu için güvenlik açısından tek pilot uçamıyor" dedi.

Balon gezisini pilotların eğitim çalışmaları takip ediyor. Eğitim, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izniyle yeterli donanıma sahip şirketler tarafından veriliyor. Farklı ülkelerden pilot adayları da Kapadokya'daki eğitimlere katılıyor. Pilotların eğitimi yaklaşık 2 yıl sürüyor.

Türkiye'nin ilk ve tek "balon hastanesi"

Yılda yaklaşık 300 uçuş yapan balonlar zamanla yıpranıyor. Tamiratlar için bölgeye Türkiye'nin ilk ve tek "balon hastanesi" yapıldı.

Bu bakımla tanesi yaklaşık 120 bin euro olan balonların ömrü de uzuyor.

Kapadokya balon turları sosyal medyada en çok ilgi gören konu başlıklarından biri. Bu ilgi 2018 yılında yolcu sayısını bir önceki yıla göre yüzde 60 artırdı. 2018 yılında Kapadokya'yı ziyaret eden 3 milyon turistten 530 bini balon turlarına katıldı. Bu uçuşların ekonomiye katkısı ise 70 milyon euro oldu. 2019 yılında, bu sayının aşılması bekleniyor.

Haber: Yusuf Dernek

Kamera: Ülkü Betül Şarman Taşdemir