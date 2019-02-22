Doktorlardan iş insanı ve sanayicilere, ev kadınından üniversite öğrencilerine...

Konya'daki Destegül Güzel Sanatlar Merkezinde eğitim alanlar arasında, birçok meslek grubundan kursiyer bulunuyor.

Merkezde eğitim alan öğrencilerin yaş aralığı ise 13 ila 56 arasında değişiyor.

Eğitimini tamamlayan kursiyerler, başta İstanbul, Ankara, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kendi atölyelerinde veya belediyelerin desteklediği kurs merkezlerinde öğretici olarak görev alıyor.

"Amacımız geçmişten aldığımız bu emaneti geleceğe taşımak"

Destegül Güzel Sanatlar Merkezi sorumlusu ve ebru sanatçısı Fatma Betül Koyuncu, ebru eğitiminin en çok verildiği illerin başında İstanbul ve Konya'nın geldiğini söyledi.

Geleneksel Türk İslam sanatlarından ebruyu tanıtmak amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde birçok programa katıldıklarını belirten Koyuncu, şöyle konuştu:

"Ebru etkinlikleri batıda çok dikkat çekiyor diye biliniyor ama doğuda da ilgi görüyor. Zaten tarihçesine baktığınızda ebru bize oralardan gelmiş. Türkler ilerletip güzelleştirmiş ve dünyaya tanıtmış. Doğuya gittiğimizde de çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar bunu bir sihir gibi algılıyor. Bu sanatı elimizden geldiğince dünyaya tanıtmak istiyoruz. Amacımız, gücümüz yettiğince geçmişten aldığımız bu emaneti geleceğe taşımak."

Gittikleri yerlerde Türkiye'yi gururla temsil ediyorlar

Koyuncu, merkezde yetişen sanatçıların çeşitli davetler ve programlar vesilesi ile yurt dışında ebru sanatını icra ettiklerini vurguladı.

"Gittikleri yerlerde ülkemizi gururla temsil ediyorlar. Öğrencilerimiz Almanya'ya ve Fas'a gittiler, Amerika'da 15 gün yoğunlaştırılmış eğitim verdiler. Bizim yetiştirdiğimiz Ankara'daki öğrencilerimizin yaptığı işler bunlar. Hepsi mutlulukla ve huzurla döndüler. Gittiğimiz ülkelerde Türk'ün ve Müslümanlığın zevkini, inceliğini, nezafetini gösterdik. Müslümanlığın insanlığa sanat anlamında sunduğu katkıyı her isteyene verebileceğimizi anlattık."

Vietnam ve Malezya'da da tanıtacaklar

Aldığı eğitimin ardından birçok ülkede ebru etkinliğine katılan Sami Başgil de sanayici olduğunu, 7 yıldır ebru sanatı ile ilgilendiğini anlattı.

Merkezde Fatma Betül Koyuncu ve Sadrettin Özçimi'den eğitim aldığını anlatan Başgil, "Eğitim için KKTC'ye gittiğimde orada da ebru çalışmalarımız devam etti. İlk defa Girne Amerikan Üniversitesinde ebru dersi verdik. Çok yoğun katılım oldu, 70 öğrencimiz vardı. KKTC'de yine birkaç üniversitede sürdürdük bu dersleri. 5-6 yıl boyunca sergiler düzenledik" dedi.

Başgil, yurt dışında ebru etkinliklerine katılmaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"En son gittiğimiz Katar programında çok güzel ilgi gördük. Bulgaristan, Bosna Hersek gibi ülkelere de ebru sanatını tanıtmak için gittim. Yurt dışı gezilerindeki temel düşüncemiz şu oldu; 'Biz bir sanatla meşgulüz ve ülkemizi temsil ediyoruz.' O ülkelere geleneksel Türk İslam sanatlarını temsil etmenin bilinci ile gittik, sanatımızı oralarda icra ettik, anlattık. Önümüzdeki günlerde Vietnam ve Malezya programımız var. İnşallah bu ülkelerde de ebru sanatını en güzel şekilde tanıtacağız."

Kaynak: AA