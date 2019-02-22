Bilim ve fikir hayatının önemli isimlerinden biriydi...

Tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunan Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat, 20 Şubat'ta ABD'de hayatını kaybetti.

Karpat, vefatından önce son röportajını TRT'ye vermişti. Röportajında, çocukluk yıllarını ve Türkiye'den ABD'ye uzanan tahsil yıllarını anlatmıştı.

"İyi kalpli ve babacan bir insan"

Ömrünü bilime adadığını anlatan Karpat, yeni nesillere inandığı için umutlu olduğunu söyledi.

"Kendinizi 5 kelimeyle nasıl anlatırsınız?" sorusuna, Karpat şöyle cevap verdi:

"Öğrenmeye ve öğretmeye düşkün, malda mevkide gözü olmayan, daima bir şeyler yapmak isteyen, bütün hayatı boyunca bir şeyler başarmak isteyen, iyi kalpli ve babacan bir insan."

Sağlam bir topluma sahip olduğumuzu unutmamamızı söyleyen Karpat, "Sağlam temeller üzerine kurulmuş bir toplum. O toplumu anlamamız lazım ki benim ömür boyunca yaptığım da bu. Onu anlamak ve anlatmak... Benim yazdığım her şeyi alırsanız daima bunu görürsünüz. Makul olmak, milletin iyi taraflarını görmek ve yeni nesillere güvendiğim için iyimserim" dedi.

Kaynak: TRT Haber