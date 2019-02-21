Her gün mahalle mahalle, köy köy dolaşıyor, ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım götürüyor.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yardım edilecek isimler Belediye tarafından belirleniyor. Bu kişilerin ihtiyaçları tek tek tespit ediliyor. "Sevgi Otobüsü" de ihtiyaç sahiplerinin ayağına kadar gidiyor.

Yaşlıların çamaşırları otobüste bulunan çamaşır makinesinde yıkanıyor. Evlerin bakım, onarım, boya ve badana gibi işleri yapılıyor.

Yaşlıların her ihtiyacı düzenli olarak "Sevgi Otobüsü" ile karşılanıyor. Günün sonunda görevliler mutlu yüzlerle uğurlanıyor.

Haber: Mehmet Karakaş