Prof. Dr. Oluş Arık, Prof. Dr. Metin Ahunbay, Dr. Zeynep Ahunbay, Özcan Yüksek ve Murat Cano, 22 Şubat 2006'da, "Hasankeyf'te Ilısu Barajı'nın inşasının kültüler mirasa zarar vereceği" şikayetiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. Strazburg merkezli mahkeme, AİHM’ye yapılan başvuruyu karara bağladı.

Nihai kararda, başvurunun "kabul edilemez" olduğu belirtildi. Söz konusu başvurunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) hükümleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Üye ülkeler arasında kültürel mirasın korunmasının AİHS hükümlerine dahil edilmesine ilişkin görüş birliği bulunmadığına dikkat çekilen kararda, bu yönde ortak bir temayülün da oluşmadığı açıklandı.

Kaynak: AA