Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Volkan Kuru, 26 dönümlük bir tarlanın sahibi.

Kuru, 1 yıl önce güneş enerjisine yatırım yapma kararı aldı, 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kurdu. Santralde 4 bin 400 panel bulunuyor.

"Doğal bir üretim, aynı rüzgar enerjisinde olduğu gibi" diyen Kuru, 1 yılda 1 milyon 550 bin saat elektrik ürettiklerini söyledi.

Elde edilen elektrik 10 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık enerji ihtiyacının yarısı. Bir yılda üretilen elektriğin maddi karşılığı 727 bin lira.

Trakya'da tarıma elverişli olmayan tarlalara kurulan enerji santralleri yatırımcısına kazandırıyor.

Tarlaya kurulan güneş enerjisi santrali 25 yıl boyunca elektrik üretecek.

Haber: Necdet Uybaş