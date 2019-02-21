ABD'de yaşayan 3 çocuk annesi Tamra Logan'ın 10 yaşındaki kızı Birkley, serebral palsi hastası.

Fizik tedavi, konuşma terapisi ve daha fazlası... Birkley, büyük engellerle karşılaşsa da onun potansiyeline inanan annesi sayesinde bugün yürüyebiliyor.

Annesinin "yüksek enerjili" olarak tanımladığı Birkley, yürümesine yardım edilmezse dizlerinin üstünde hareket ediyor.

Tamra, kızının ilk adımlarını atmasından kısa bir süre sonra yardım almadan 1 dakikadan fazla yürüyüşünü kayıt altına aldı.

Serebral palsi nedir?

Serebral palsi (SP) beynin bir grup nörolojik bozukluklarını içeren geniş bir terim. Beyin ve kaslar arasındaki iletişimi etkileyen hastalık, hayat boyu sürüyor. Vücudun hareket ve duruşunda bozukluğa yol açıyor.

Hastalığın tamamen tedavi şansı yok. Ancak terapi, eğitim ve teknolojik imkanlarla her bir çocuğun fonksiyonel becerilerini ve yaşam kalitesini olabildiğince artırma şansı bulunuyor.

Kaynak: AFP