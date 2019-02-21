89 yıl önce bulgur unu mayası, havuç suyu, tuz ve su karıştırarak hazırlanan içecek...

Ali Göde, Adana Kuruköprü'de sokak sokak dolaşarak şalgam suyunu halka tattırıyordu. Göde'nin şalgam suyu, o günden beri aynı tarifle yapılıyor.

Şehirde çok sayıda işletmenin ürettiği şalgam suyu, üreticilerin kullandığı malzeme, bunların karışım oranı ve mayalanma süreciyle farklı lezzetlerde sofralara ulaşıyor.

Zahmetli bir sürecin ardından yaklaşık 45 günlük bir emekle şalgam suyu içime hazır hale getiriliyor.

"Doğallık ve lezzetle başarılıyız"

Merhum Ali Göde'nin tarifini sır gibi saklayan oğlu Ayhan ve torunu Emre, şalgam suyunu 89 yıllık bir gelenekle üretiyor.

Ayhan Göde, şalgam suyu yapımını 43 yıl önce babasından öğrendiğini belirtti.

İşini severek yaptığından bahseden Göde, "13 yaşından beri bu sektörün içindeyim. Okuldan sonra babama yardıma gelirdim. Sonra da satış yapardık. Eski dükkanımızda boyum yetmediği için sandığın üstüne çıkar şalgam suyu satardım" dedi.

Göde, artık işlerin büyük bir kısmını oğluna devrettiğini söyledi.

"Oğlum bu işi ilerletti ve daha da ilerletecek. Torunumun da daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. Bu sektörde doğallık ve lezzetle başarılıyız. Her şeyi dört dörtlük yaparak şalgam suyunu gelecek nesillere aktaracağız."

Şalgam suyunun tarifini kimseye vermiyorlar

İkinci Dünya Savaşı sırasında 1943'te Yenice Tren İstasyonu'ndaki bir vagonda dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile "Adana Görüşmeleri"ni yapan İngiltere Başbakanı Winston Churchill'e kebabın yanında babasının şalgam suyunun da ikram edildiğini anlatan Ayhan Göde, şöyle konuştu:

"Adana'da şalgam suyunu çok seven İngiltere Başbakanı Winston Churchill nasıl yapıldığını öğrenmek için babamı yanına çağırmış. Babam, tarifi çocuklarına sakladığını söyleyerek, sırrını Churchill ile paylaşmamış. Bunun üzerine, İnönü de konuşmaya katılmış. İnönü, İngiliz Başbakana 'Sayın Churchill, bizim ne kadar güvenilir bir müttefik olduğumuzu anlayın. Biz sırlarımızı bu şekilde tutarız' demiş."

"Fıçılarda bekletilmesi şalgam suyuna ayrı bir lezzet katıyor"

Emre Göde de, en büyük hayalinin orijinal ve geleneksel tadını bozmadan şalgam suyunu daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Dedesinin tablada başladığı işi, şu an aynı tarifi kullanarak fabrika boyutuna getirdiklerini söyleyen Göde, şalgam suyunun yalnızca dolum ve paketlenme aşamalarında makinelerin kullanıldığını anlattı.

Göde, eskiden yalnızca Çukurova bölgesinde rağbet gören şalgam suyuna başta İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Kayseri olmak üzere tüm Türkiye'den talep oluğunu belirterek, "Ayda 200 ton şalgam suyu üretiyoruz, bunun yaklaşık 30 tonunu e-ticaret yoluyla satıyoruz." dedi.

Şalgamın birçok faydası olduğundan bahseden Göde, şöyle konuştu:

"Şalgam suyuna tadını veren esas öz şalgam turpudur. Ayrıca dut ağacından özel yapım fıçılarda bekletilmesi de şalgam suyuna ayrı bir lezzet katıyor. Bu işlemler sırasında herhangi bir katkı maddesi eklemiyoruz."

Kaynak: AA