"Seyyahların İzinde" projesi kapsamında, geçmişten bugüne fiziksel değişimlerini göstermek amacıyla tarihi mekanların 100 yıl önceki fotoğrafları, aynı açıdan yeniden çekildi.

Tarihi Sur ilçesindeki Cemil Paşa Konağı'ndaki sergide, Diyarbakır Surları, Ulu Camii, Dört Ayaklı Minare, Malabadi Köprüsü ve Aslanlı Çeşme'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 tarihi yapının eski ve yeni fotoğrafları, görenleri adeta tarihte yolculuğa çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Diyarbakır'ın uzun süre hak etmediği şekilde terörle anıldığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde şehrin huzura kavuştuğunu belirten Eryılmaz, şöyle konuştu:

"Diyarbakır artık terörü geride bıraktı, bundan sonra tarihle, kültürle ve huzurla anılacak. Terör, şehrimizin kimliğine, dokusuna, eserlerine, camilerine, kilisesine ve insanlarımıza büyük zarar vermiştir. Artık Diyarbakır'da daha fazla turist ağırlıyoruz. Diyarbakır, Türkiye'de hak ettiği yere gelecek."

Fotoğrafları sergilenen eserlerin, yeniden eski görünümüne kavuşması için çaba göstereceklerini vurgulayan Eryılmaz, "Gayemiz Diyarbakır'ı eski kimliğine kavuşturmak" dedi.

Kaynak: AA