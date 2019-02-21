Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, yıllardır başkentlileri kitaplar, yayınevleri ve yazarlarla buluşturduklarını söyledi. Farklılığı önemsediklerini, tüm görüşlerden yazarları ve yayınları aynı çatı altında buluşturmaya çalıştıklarını anlatan Çayır, şöyle konuştu:

"Fuar alanına girdiğinizde farklı bir atmosfer, farklı bir iklim sizi karşılıyor. Bu çok çeşitli kitapların, yazarların, yayınevlerinin olduğunun göstergesi. Farklılık güzel bir şey, kitap fuarları buna kaynaklık ederse büyüyüp gelişiyor."

Çok seslilikten büyük mutluluk duyduklarından bahseden Çayır, "Bu övünç kaynağı, güzel bir hal" dedi.

"Neden ikincisini yapmıyorsunuz?"

Çayır, fuarın ilk 6 gününde 300 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, fuar sonunda ziyaretçi sayısının 600-700 bini bulmasını beklediklerini vurguladı.

"Bu kadar yoğunluğa rağmen fuar bittikten sonra birçok kişi 'Gittik çok kalabalıktı gezemedik. Neden ikincisini yapmıyorsunuz?' diye bize ulaşıyor. Bu talebe cevap verebilmek için yılda iki kez kitap fuarı organize etme gereği duyduk. Ankara'da artık ekimde ve martta olmak üzere yılda iki kez okuyucuyu, yazarı, halkı, yayınevini kitap fuarında buluşturacağız. Yani ekimde yeni bir fuar daha düzenleyeceğiz."

Çayır, Ankara Kitap Fuarı'nın, başkentin en güzel etkinliklerinden biri haline geldiğini anlattı.

Önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda organizasyon gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çayır, "Frankfurt Kitap Fuarı'ndan daha büyük fuarlara başkentlileri kavuşturacağız" dedi.

Kaynak: AA