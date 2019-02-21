Katlanabilir, yumuşak, esnek...

Balonlu naylon genellikle ürünlerin ambalajlanması için kullanılıyor. Ancak bu kez Kanadalı sanatçı tarafından sıra dışı bir iş için kullanıldı.

Bradley Hart, bu naylonların her bir baloncuğunu rengarenk boyadı. Ortaya ise uzaktan bakıldığında tabloyu andıran eserler çıktı.

Hart, ABD'nin New Jersey eyaletinde "Deconstructing Seurat" adını verdiği yeni sanat projesinin hazırlığını yapıyor. 13 Haziran'da ise, eserlerini New York'taki Anna Zorina Galerisi'nde sanatseverlere sunmayı planlıyor.

Kaynak: Reuters