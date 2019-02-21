Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Türklerin yurt dışındaki izleriyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Ünal şunları söyledi:

"Bugüne kadar dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan toplam 45 ülke ile arşivler arası iş birliği protokolü imzaladık. Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sırbistan gibi ülkelerden 700 bin civarındaki görüntüyü ülkemize kazandırdık. Buraya ait birçok ekonomik, sosyal, kültürel meseleyi açıklığa kavuşturacak belgeler var. Son zamanlardaki ekonomik ve siyasi gücümüzün kaçınılmaz bir sonucu olarak bugün bizim görevimiz, bunların bilgilerini toplayıp ülkemize kazandırmaktır."

Kaynak: AA