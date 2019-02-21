Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabit hattan örgüt yöneticileri ile ardışık arama yöntemiyle irtibata geçtiği belirlenen aktif görevde 3 albay, 3 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 2 teğmen, 13 astsubay, 11 ihraç edilen ve 5 emekli olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 13 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber