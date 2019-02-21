Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin "TIRATRO" Projesi kapsamında, keyifli ve eğitici çocuk ve gençlik oyunlarının yanı sıra çocuklara özel kukla tiyatrosu sunuluyor.

Ücretsiz sahnelenen oyunlar, çocuklardan ve gençlerden büyük ilgi görüyor. Proje kapsamında mobil sahneye dönüştürülen iki tır ile Antalya'nın ilçeleri ziyaret ediliyor.

Tiyatro sahnesine ihtiyaç duymaksızın oyunlarını sergileyebilme imkanına kavuşan AŞT oyuncuları, çocukların ve gençlerin sanat duygusunun gelişmesine katkı sağlıyor.

Serik'te sahnelenen "Elbise var insan yok, insan var elbise yok" adlı tiyatro oyunuyla 3 bin 520 çocuğa ulaşıldı.

Kemer'de oynanan "Okyanusta bir su damlası" adlı oyunla da 4 bin 790 öğrenci tiyatroyla tanıştı. Demre'de ise kukla oyunu 3 bin 225 seyirciye sahnelendi.

Kaynak: AA