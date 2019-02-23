Osmanlı'da padişah taltifini alan devlet ricaline verildiği bilinen sultan tavuklarının nesli gün geçtikçe tükeniyor.

Milli ırk tavukların sayılarının artması için çalışmalar sürerken, bu tavuklardan 3'ü Edirne'de Osmanlı devri sağlık çalışmalarının anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin bahçesinde besleniyor.

Bir vatandaş tarafından armağan edilen sultan tavukları, müzeyi ziyarete gelenlerin ilgi odağı oluyor.

Tavuklar İngiltere'den sonra ABD'de çoğaltılmış

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu ırkı tavukların sarayda yetiştirildiklerini öğretim üyelerinin bir makalesi sonrasında öğrendiklerini söyledi.

Erhan Tabakoğlu, padişahın taltif için armağan ettiği tavukların geçmişte sarayın bir parçası külliyede de olması gerektiğini düşündüklerini ve bir vatandaşın armağan ettiği 3 sultan tavuğunu müzenin bahçesinde beslemeye başladıklarını anlattı.

Türkiye'den önce İngiltere sonra da ABD'ye götürülen tavukların ana vatanlarında neslinin tükenme noktasında olduğunu ifade eden Tabakoğlu, şunları söyledi:

"Sultan tavuğu 1850'lerde İngiltere'ye götürülmüş. Oralarda üretilmiş, çoğaltılmış, hatta Amerika'da tür olarak 'sultan tavuğu' olarak kayda geçmiş. Aslında ana vatanı Türkiye'dir. Biz bu makaleden sonra bunun peşine düştük, Edirne'ye gelmesi gerekir diye düşündük ve 'en uygun yerde külliyemizin bahçesidir' dedik. Burası günde yüzlerce ziyaretçinin geldiği ve medeniyetimizi en iyi anlatan yerlerden biri ve doğası da muhteşem. Tavus kuşlarımızın yanına sultan tavuklarımızı da ekledik. Çocuklarla dost, rehabilitasyonda kullanılmış, zararsız, kendini sevdiren özel bir tavuk. Bir değerimizi daha kazandıralım ve tanıtalım istedik."

Kaynak: AA