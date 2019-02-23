Köylerde kurdukları atlı spor kulüpleriyle ata sporunu yaşatmaya çalışan köylüler özellikle hafta sonları atları ile belirlenen köylerde bir araya gelip karla kaplı arazilerde cirit oynuyor.

Genellikle ilçeye bağlı Kekeç köyünde bir araya gelen Kafkas Atlı Spor Kulübü ve Hasbey köyü cirit takımları, oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Cirit, Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistlerden de ilgi görüyor.

Köylüler bu tren ile şehre gelen ve cirite ilgiyi artıran turistlere için de talep üzerine gösteri müsabakaları düzenliyor. Dostluk havasında geçen cirit karşılaşmaları, turistlerin de beğenisini topluyor.

Turistlere özel gösteri

Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, Doğu Ekspresi sayesinde cirite ilginin arttığını söyledi.

Son yıllarda Kars'ın turizmde iyi bir ivme kazandığını anlatan Başkaya, "Önceden bölgeye bu kadar turist ilgisi yoktu. Doğu Ekspresi 2-3 yıldır turistlerin Kars'a yoğun şekilde gelmesini sağlıyor. Bu sayede cirite de yoğun talep var. Turistler için Kekeç köyünde güzel bir cirit gösterisi yaptık. Doğu Ekspresi'nin bize katkısı günden güne daha iyi oluyor" dedi.

İstanbul'dan gelen turistlerden Reyhan Bostancı, kar üstünde oynanan cirit müsabakasını izlerken keyif aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İzlerken heyecanlandık, çok hareketli bir spor. Büyük şehirlerde bu güzellikleri yaşayamıyoruz ama buradaki insanlar gerçekten çok güzel vakit geçiriyor. Bir arkadaşımızın organizesinde 14 kişi olarak Doğu Ekspresi ile Kars'a gelme fırsatı yakaladık."

"Cirit izlemek için Kars'a geldik"

Turistlerden Murathan Yıldız ise Kars'a cirit izlemek için geldiğini söyleyerek, "Doğu Ekspresi ile Kars'a geldik, buraya her sene gelmeye çalışıyorum, çok güzel bir yer. Kars'ın halkı, gelenekleri, görenekleri, yemekleri çok güzel, böyle yerlere ve güzel kültürlere ulaşabilmek lazım" dedi.

Kars'ın beyaz örtüsünü Doğu Ekspresi'nden izleme fırsatı yakaladıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Kars'a gelinecekse Doğu Ekspresi gezinin bir parçasın olmalı, çünkü son derece nostaljik bir yolculuk. Doğu Ekspresi ile gelirken araçlarla değil de bizzat buradaki yaşantının beyaz örtüye bürünmüş Erzurum ve Kars'ın içinden geçerek geliyorsunuz ve son derece büyüleyici, duygusal tecrübe oluyor. Cirit çok eski bir oyunumuz ancak bizim. Cirit bu yöreye özgü bir oyun, biz de müsabakalarını fotoğraflamaya çalıştık."

Kaynak: AA