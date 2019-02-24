Manisa'da çiftçilik yapan Akçam ailesi, ön ayakları felçli doğan kuzularına çocukları gibi bakıyor.

Prenses adını verdikleri kuzuya, zeytinyağı ile masaj yapıp, özel mama ile besliyorlar.

Yaşamaz denilen kuzuya sahip çıkan Akçam ailesi, onu aile fertlerinden ayırmıyor.

Ailenin küçük bireyi 3 yaşındaki Mert de minik kuzuyu çok seviyor.

Kuzunun beslenmesine çok dikkat ettilerini söyleyen Ahmet Akçam, "Mamasını her gün iki tane yumurta sarısı içirerek iyi oldu ayakları. Şimdi basabiliyor artık. İp gerdik, ipe Mert'in kazağını giydirdik" dedi.

Özenli bakım ve sevgiyle iyileşme sürecine giren minik kuzu, artık ayaklarını yere basabiliyor.

Kaynak: TRT Haber