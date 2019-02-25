Muğla'da yaşayan 69 yaşındaki Selim Başal, yıllardır Yörük gibi yaşıyor.

Şehirde eski dönemlerde ağaların giydiği kıyafetleri ile dolaşıp, ulaşımını at ile sağlıyor. Başal’a köylü "Yörük Selim Ağa" diye sesleniyor.

Selim Ağa, atını en lüks arabaya değişmeyeceğini söylüyor.

"Ben bunları diktireli 20 sene oldu. Bu elbiseyi giydim giyeli devam ediyorum. Ben her zaman aynı elbiseleri giyiyorum, öteki elbiseleri giyemiyorum."

En büyük arzusu eşyalarına torununun sahip çıkması

Başal'ın evinin bir odası, 50 yıl boyunca biriktirdiği ata yadigarı giysi ve aksesuarlarla dolu. Ağaların kullandığı giysi, körüklü çizme, tespih, heybe ve çok sayıda aksesuara gözü gibi bakıyor.

Selim Başal'ın en büyük arzusu da bu eşyalara torununun sahip çıkması.

"Toruna dedim ki oğlum deden bu kadar yaşadı. Dedenin yaşantılarını sen de sürdür. Sen de ilerlet, görsünler."

Muğla'nın son yörük ağası ve 40 yıllık eşi Habibe Başal hayatlarından memnun.

Haber: Vural Efecik