Sınıfa ayakkabı ile girmiyor, zeka oyunları oynuyor, kitap okuyor, kilim dokuyorlar.

Iğdır'ın Melekli Beldesi Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulundaki “Sınıfımı Yaşam Atölyesine Çevirdik" projesi kapsamında, okulun bir sınıfı atölyeye dönüştürüldü.

Sınıf öğretmeni Özkan Oğan, sınıflarını yaşam atölyesine çevirdiklerini söyledi.

"Amacımız yeni neslimizi daha iyi ve daha yetenekli yetiştirmek."

Çocukların, atölye sınıf sayesinde yetenekleri ortaya çıkıyor. Derslerden arta kalan vakitlerini de sınıfta geçiriyor. Sınıf, atölye olduktan sonra öğrencilerin başarısı arttı.

Haber: Serdar Ünsal