12 ilden 69 sporcu, Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası final müsabakalarında ter döktü. Artvin ve Erzurum'da gerçekleştirilen şampiyonanın finali, Kahramanmaraş'ta bulunan 2 bin 100 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Zorlu parkurdaki yarışlarda renkli görüntüler oluştu. Şampiyonluk yarışında dereceye girenler ödül aldı. Kızak yarışlarının ardından, kar üzerinde güreş müsabakaları yapıldı. Ağır siklet dalında Halil Hopur birinci oldu.

"25 yıldır güreşiyorum. Türkiye’nin her yerinde birçok platformda güreş yaptım. Fakat 2 bin 500 rakımlı karın üzerinde güreşmek gerçekten çok zordu."

Yedikuyular Kayak Merkezi'ndeki şampiyonluğu izlemeye gelenler keyifli anlar yaşadı.

Haber: Atilla Şanlıdağ