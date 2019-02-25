Şanlıurfa, sahip olduğu değerler ve sağlanan huzur ortamı sayesinde geçen yıl turizmde hareketli günler yaşadı. 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist konaklamak üzere şehri ziyaret etti.

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle beklentilerin yükseldiği Şanlıurfa'da, sezonun açılmamasına rağmen turizmde hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle hafta sonları çok sayıda kişinin geldiği şehirde yaşanan yoğunluk, turizmci ve esnafın yüzünü güldürüyor.

Balıklıgöl, Göbeklitepe, Halfeti, Harran

Geçen yıl düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilen Göbeklitepe sayesinde turist yoğunluğu yaşanan kentte, birçok otel bahar ayları için rezervasyonlarını doldurdu.

Güneydoğu Anadolu'nun turistik kentlerinden Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkat çeken Harra ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi ziyaretçilerine farklı bir tatil imkanı sunuyor.

Turizm sezonu olmamasına rağmen yoğunluk yaşanıyor

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'nin turizm açısından çok önemli bir yer olduğunu belirterek, böyle bir değere sahip bulundukları için duydukları mutluluğu anlattı.

Geçen yıl turizm verilerinin çok iyi olduğunu, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla beklentileri yükselttiğini vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:

"Kış döneminde bile Şanlıurfa'ya ve Güneydoğu'ya özellikle büyük bir teveccüh var. Göbeklitepe'nin de Şanlıurfa'da olması kentin ön planda olmasını sağlıyor. Önceki yıllarda kış dönemi sönük geçerdi. Göbeklitepe vesilesiyle şu anda gözle görülür artış var, bu da çok sevindirici."

"Bu yıl yabancı turist konusunda da iddialıyız"

Müslüm Çoban, yerli ve yabancı turistlerin artık sadece Göbeklitepe'yi görmek için bile kente gelebildiğini söyledi.

"Bazı gruplar sadece Göbeklitepe için geliyor. Tabii gelmişken Harran, Halfeti, Balıklıgöl ve diğer tarihi mekanları da görmek istiyorlar ama insanların ilk görmek istedikleri yer Göbeklitepe."

Çoban, 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin insanlarda bir farkındalık oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, bu sayede ilkbahar ve sonbahar dönemlerinin çok hareketli geçmesini beklediklerini belirtti.

Çoban, bazı insanların nisan dönemlerinde yer bulamadığı için kış dönemini tercih ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Özellikle nisan ve mayıs aylarında otellerde boş yer yok. Şimdiden eylül ayına bile acenteler rezerve yapıyor. Bu yıl yabancı turist konusunda da iddialıyız. Bazı çalışmalar var özellikle Uzak Doğu'dan Çin ve Kore'den misafirlerin gelmesi için."

Kaynak: AA