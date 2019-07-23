Robotlar, İstanbul Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde hünerlerini sergiledi.

Merkez, Türkiye için bir ilk olan "Endüstri Üretimde ve İnsan Gelişiminde Verimlilik Eğitimi"ne ev sahipliği yaptı.

Robothespian, 280 kilogram ağırlığında, insan boyutunda. Yapay kaslar yoluyla doğal hareket edebiliyor. İnsanlarla etkin şekilde konuşabiliyor. Yüzde 50 daha az enerjiye ihtiyaç duyuyor.

Etkinliğin yıldızı Robothespian olsa da yerli robot Rıfkı da zaman zaman rol çaldı. Yöresel danslarıyla izleyenleri güldürdü.

Haber: Sena Kaya Ünal