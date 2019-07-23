Türkiye, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarına göre, iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi beklenen bölgeler içerisinde bulunan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğinin gelecek dönemlerdeki olası etkilerini ortaya koyabilmek için çalışıyor. Müdürlük, iyimser ve kötümser senaryolara göre iklim öngörüleri geliştiriyor.

2019-2040 yılları arasında sıcaklık artacak

2019-2040 yıllarını kapsayan dönemde iyimser senaryoya göre, ortalama sıcaklıklar 1971-2000 dönemi sıcaklık normalleri dikkate alındığında 0.7-2.1°C aralığında yükselecek.

Yine aynı dönemde kötümser senaryoya göre ise, 0.8-2.4°C aralığında artış gösterebileceği öngörülüyor.

Her iki senaryoya göre en fazla sıcaklık artışlarının Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ve yaz mevsiminde olacağı bekleniyor.

Kış aylarında yağışlar mevsim normallerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2019-2020 kış mevsiminde Sibirya soğuklarının etkili olup olmayacağını tahmin etmek henüz mümkün değil.

Küresel İklim Modellerine göre, ülkemizin batı bölgelerinde ortalama sıcaklıklar değişim normallerinin 0.5-1.0°C üzerinde, doğu bölgelerinde ise 1-2°C üzerinde gerçekleşecek.

Ülke genelinde kış yağışları mevsim normallerinde olacak. Akdeniz iklim rejimine giren bölgelerde ise, 0.25-0.50 mm/gün aralığında azalma olacağı öngörülüyor.

Kaynak: TRT Haber