Recep Akman, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde yaşıyor. Akman, fındık bahçesindeki dağ evine yuva yapan koruma altındaki ağaç yediuyuruna gözü gibi bakıyor.

Hayvanı rahatsız etmemek için dağ evini çok fazla kullanmadıklarını söyleyen Akman, "Geçen yıl ve bu yıl dörder yavrusu oldu. Burada bizimle yaşamını sürdürüyor" dedi.

Akman, önce fare sandığı hayvanın nadir görülen ağaç yediuyuru olduğunu öğrenince şaşırdığını anlattı.

“Buraya fındık sezonu öncesi geliriz. Geçen yıl fareye benzettiğim bir kemirgen türüne rastladım. Uzaklaştırmak istedim ancak kuyruğunun farklı olduğunu gördüm. İnternette araştırma yaptım. Ender görülen ağaç yediuyuru olduğunu anladım. Burada doğal ortamında yaşıyor. Ağaçlara çıkıyor, evin içine giriyor. Bizleri izliyor, yanımıza kadar geliyor. Fındık veriyoruz. Bizimle doğal bir ortamda yaşamını sürdürüyor.”

Kaynak: DHA