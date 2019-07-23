Eskişehir-Afyonkarahisar kırsalında, 20 Temmuz'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürüldü.

Ön sağ ayağında çıkık olduğu tespit edilen yavrunun ayağı bandajla sarıldı. Tedavisi ve beslenmesi devam eden geyik, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

3 yıldır yaban hayatıyla ilgileniyorlar

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, daha önce de kızıl geyik tedavi ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kızıl geyik yavrumuz Afyonkarahisar-Eskişehir kırsalında bulundu. Ön sağ ayağında çıkık söz konusu. Tedavisi yapılıp, bandaja alındı. Bir süre bizimle beraber tedavi süreci, bakımı ve beslenmesi devam edecek."

3 yıldır yaban hayatıyla ilgilendiklerini belirten Kandır, her yıl 2 geyik yavrusu büyütüp doğaya saldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA