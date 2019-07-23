Erzincan'da Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkların yakalanabilmesi için belediye görevlilerinden oluşturulan "kurban yakalama timi" eğitimlerine başladı.

Bayram öncesi eğitimden geçen 6 silahlı, 1 atlı, 2 ATV motorlu, 1 de drone kullanıcısı olmak üzere 10 kişilik ekip, kaçan kurbanlıkların doğru ve etkili müdahale teknikleriyle yakalanması için antrenman yapıyor.

Antrenmanlarda kaçan kurbanlıklara halka ile kement atmayı ve uyuşturucu silahla nasıl müdahale edileceğini uygulamalı öğrenen ekip, günde 2 kez koşu yapıyor. Ekip ayrıca şınav ve mekik çekme gibi fiziksel dayanıklılığı artıran çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Özellikle araçların giremediği dar sokaklarda kaçan kurbanlıkları atlı ekip ve drone ile takip etmeyi hedefleyen tim, antrenmanlarını bayrama kadar düzenli devam ettirecek.

Vatandaşlar "Alo 153"den ihbar edecek

Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, her yıl oluşturulan 10 kişilik kurban yakalama timinin çalışmalarına başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurban bayramında herhangi bir kaza belaya sebebiyet verilmeden ekibimiz gerekli güvenlik önlemlerini alacak. Bununla ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Vatandaşlarımız kurbanlıklar kaçtığında 'Alo 153' numaralı hattımızdan bize direk ihbarda bulunabilirler, ekiplerimiz direk o bölgeye yönlenecek."

Kurban timinin ekip şefi Ertuğrul Telli de yaklaşan bayram öncesi çalışmalara başladıklarını söyleyerek, "Her sene olduğu gibi bu sene de eğitimlerimize başladık. Burada kaçan kurbanlığı en kısa zamanda etkisiz hale getirmek için uğraş veriyoruz. Ekibimizde atlı birlik, drone, ATV motoru bulunuyor" dedi.

Kaynak: AA