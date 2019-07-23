Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan ve Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan Hülya Ağar, geçen yıl bir otomobilin sokak kedisine çarptığını fark etti.

Yaralı haldeki kediyi veterinere götüren Hülya Ağar, kedinin tedavisini yaptırdı.

Daha sonra kedinin belden aşağısını ve arka ayaklarını kullanamayacağını öğrenen öğretmen Ağar, hayvanı evine getirerek burada bakımını üstlendi.

Hülya öğretmen, her gün hayvanın altını bezlemeyi ve karnını doyurmayı ihmal etmiyor. Ağar, "Pamuk" adını verdiği kedinin düzenli şekilde aşılarını da yaptırıyor.

"Kediye çocuk gibi bakıyoruz"

Ağar, aracın çarptığı kediyi tedavi için veterinere götürdüğünü söyledi. Kedinin tedavisini yaptırdığını ancak belden aşağısını ve arka bacaklarını kullanamadığı için veterinerin hayvanı uyutma önerisinde bulunduğunu anlatan Ağar, "Ancak ben buna izin vermeyerek kediyi kendi evime getirdim. Kedinin yaklaşık bir yıldan beri bakımını yapıyorum" dedi.

Kedinin tuvalet ihtiyacını zorlukla giderdiğini vurgulayan Ağar, bunun için kediyi çocuk bezi ile bezlediğini ve her gün düzenli olarak banyosunu yaptırdığını belirtti.

"Kediye çocuk gibi bakıyoruz" diyen Ağar, kedinin yerde sürünerek hareket etmeye çalıştığını ve bu duruma çok üzüldüğünü söyleyerek, hayvanseverlerden yürüteç talebinde bulundu.

Kaynak: AA