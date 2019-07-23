Ninh Van Don, 24 yaşında video oyunu seven bir genç.

Vietnam'da yaşayan Don, sıra dışı bir fikir geliştirdi ve kartonlarla video oyunlarını buluşturdu.

Dünyanın dört bir yanında oynanan video oyunları ekranda değil, karton, bambu, renkli kağıt ve iplerle yeniden hayat buldu.

Aynı zamanda bir YouTube kanalına sahip olan Ninh Van Don'un videoları milyonlar tarafından izleniyor. En popüler videosu ise "Kartondan Nasıl Pacman 2 Oyunu Yapılır?".

"Sata Production" adlı kanala sahip olan gencin 265 bine yakın takipçisi var.

Kaynak: AFP