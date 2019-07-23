Stanley Okinyi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşıyor. Kızı Bosibori 3 yaşında menenjit geçirdi ve o zamandan beri konuşamıyor, hareket edemiyor.

Okinyi de engelli kızına ihtiyacı olan tedaviyi verebilecek bir yer aradı. Gecekondu mahallesi olan Kibera'da böyle bir okul bulmak oldukça zordu. Bölgedeki çoğu okulda ulaşım eksikliği var.

Okinyi de engelli çocukları bir araya getirnek için çalışmalara başladı. Tek başına hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin yaşamlarında büyük bir fark yarattı.

Okinyi'nin minibüsü sayesinde 40 engelli çocuk okuldan sonra güvenli bir şekilde evine dönebiliyor.

Onun sayesinde daha fazla çocuğa ulaştılar

Okulun müdürü Geral Mgalula, Stanley Okinyi sayesinde özel ihtiyaçları olan daha fazla çocuğa ulaşabildiklerini söyledi.

"Daha önce tekerlekli sandalye kullanıyorduk ancak Kibera'da tekerlekli sandalye kullanmak oldukça zor. Ayrıca, ailelerin bir kısmı böyle bir imkana sahip değildi. Çocukları merkeze taşıyarak getiriyorlardı."

Kaynak: Associated Press