Esed rejimi ve destekçilerinin Hama kırsalına saldırılarından kaçıp, İdlib'in Türkiye sınırındaki araziye yerleşen öğretmen Muhammed Süveydan, kendisiyle aynı kaderi paylaşan çocukların eğitimlerine devam etmesi için elinden geleni yapıyor.

Süveydan, yaklaşık 3 aydır 125'e yakın çocuğu her sabah bölgedeki zeytin ağacı altında toplayarak, okuma yazma ve matematik gibi temel dersler veriyor.

İmkansızlıklar nedeniyle kalemi ya da defteri bulunmayan çocuklar, okul hayatlarına devam edebilmek için öğretmenlerini can kulağıyla dinliyor.

"Bir kelime bile öğrenseler bana yeter"

Süveydan, ağaç altında ders verme fikrinin imkansızlıklar nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu zeytin ağacı aslında çocukların hem okulu hem evi çünkü kamplarda yer kalmadığı için Hama'nın her yerinden yaklaşık 200 aile, zeytin ağacının etrafındaki derme çatma çadırlarda kalıyor. Rejim okulları bombaladığı için bu çocukların eğitim alma şansı yok. Ben savaştan önce de öğretmenlik yaptığımdan çocukların okuldan bu kadar uzak kalmalarına içim el vermedi. Etrafta sınıf olarak kullanacağımız hiçbir yapı da olmayınca ben de açık havada, bu zeytin ağacının altında ders vermeye karar verdim. Elimizdekileri görüyorsunuz, bir tahta ve bir kalem. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Yine de yılmıyorum, bir kelime bile öğrenseler bu bana yeter diyorum."

Süveydan, çocuklar burada olduğu müddetçe gönüllü öğretmenliğe devam edeceğini vurguladı.

"Doktor olmak istiyorum"

Zeytin ağacı altında eğitim alan 13 yaşındaki Fatma Derviş de, "Şu an yedinci sınıfta olmam gerekirken üçüncü sınıfa gidiyorum. Saldırılar yüzünden yerleşik hayatımız olmadı ve okula gidemedim. Bir süredir okulum bu zeytin ağacı. Kararlıyım, nerede olursa olsun eğitimimi tamamlamak ve doktor olmak istiyorum" dedi.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Kaynak: AA