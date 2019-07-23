İngiltere'de yaşayan Dicle Sevim Sertkaya ve İstanbul'da yaşayan emekli öğretmen ablası Zühriye Sertkaya Bütün'ün 3 yıl önce memleketleri Bingöl'ün Kabaçalı köyünde deneme amaçlı ektikleri lavantalar, hasadın ardından yağ analizi için Isparta'ya gönderildi.

Doğup büyüdükleri topraklara dönen iki kız kardeş, Kabaçalı köyündeki 3 dönüm arazilerine 3 yıl önce deneme amaçlı lavanta ekti.

Çorak toprakların değerlendirilerek kentin kalkınmasına destek olunması amacıyla büyük umutlarla ekilen lavanta, Bingöl toprağını sevdi.

Hiçbir kimyasal kullanılmadan doğal ortamda yetiştirilen lavantanın bu yılki hasadı yapıldı. Sağlık ve kozmetik alanında kullanılan, çay olarak da tüketilen lavantadan alınan örnekler yağ analizi için Isparta'ya gönderildi.

Büyük umutla ekilen, görüntüsü ve kokusu ile ilgi gören lavantanın bölgede üretiminin yaygınlaşmasını isteyen iki kardeşin hedefi, işlenmesi için tesis kurmak, elde edilecek yağı kozmetik sektörüne pazarlamak.

"Buraya bir umut ekmek istedik"

Zühriye Sertkaya Bütün, Bingöl ve Karer dağlarının lavanta kokması için kardeşi ile hazırladıkları projeyi sürdürdüklerini söyledi.

Kış aylarını İstanbul'da, yaz aylarını ise memleketi Kabaçalı köyünde geçirdiğini anlatan Bütün, emekli olduktan sonra kardeşi ile arazilerinden bir bölümüne az su isteyen bir bitki olduğu için kolay yetişeceğine inandıklarını lavanta ekmeye karar verdiklerini belirtti.

Bütün, ilk yıl verim alamadıkları ürünün ikinci yıl da ekimini yaptıklarını ifade ederek, hasadını yaptıkları lavanta bitkisini yağ analizi için Isparta'ya gönderdiklerini aktardı.

Analizin bekledikleri kalitede çıkması halinde daha geniş alana lavanta ekimi yapacaklarını dile getiren Bütün, "Lavanta yağı hem kozmetik hem de sağlık alanında kullanılıyor. Ne kadar yüksek rakımda üretilirse lavanta yağının kalitesi de o kadar artıyor. Pazarlama sorunumuz yok. Analiz sonucu iyi çıkarsa bu işi daha da yaygınlaştırıp, ileride bölgede yetiştirilen lavantanın işlenmesi için tesis de kurmayı planlıyoruz" dedi.

Bölge halkının da desteğiyle gerçekleştirdikleri üretimden memnun olduklarını vurgulayan Bütün, "Buraya bir umut ekmek istedik. Geleceğe bir umut olsun istedik. Şu anda memnunuz, güzel gidiyor. İnşallah daha da iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik katkısı olsun, lavanta kokulu bahçelerimiz olsun"

Bütün, Karer bölgesinde 9 köy olduğunu, bu köylerin de lavanta ile tanışması için büyük gayret gösterdiklerini paylaştı.

"Topraklarımızın çorak kalmasını istemiyoruz. Bu tarlayı deneme mahiyetinde yapmıştık. Ürünümüz gerçekten güzel oldu. Daha başka arazilerimiz olduğu için onları da değerlendirmek istiyoruz. 9 köye ekonomik anlamda katkısı olsun, lavanta kokulu bahçelerimiz, tarlalarımız olsun istiyoruz. Ekonomik olarak katkı sağladığı taktirde tüm köylere yaymayı düşünüyoruz."

Bu nedenle fide üretip bölge insanına dağıtmak da istediklerini belirten Bütün, lavanta üretiminin Bingöl'ün tanıtımına katkı sunacağını düşündüklerini söyledi.

Bütün, "Projemiz başarılı olursa dağlarımız lavanta kokacak" diye konuştu.

"Her türlü desteği sunmaya hazırız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır da İngiltere'de yaşayan Bingöllü Dicle Sevim Sertkaya'nın da girişimiyle Bingöl'de 3 dekar alanda gerçekleştirilen, kurak alanlarda yetişme kabiliyeti bulunan ve pazar sorunu bulunmayan lavanta ekiminin bölge halkına büyük bir heyecan yaşattığını belirtti.

Lavantanın kireç bakımından zengin, kuru kalkerli topraklarda iyi gelişme gösterdiğini söyleyen Bahadır, şöyle konuştu:

"Lavanta sıcağa ve soğuğa oldukça dayanıklı bir bitki. Bu özellikleri göz önüne alındığında ilimiz için geleceği olduğu söylenebilir. Bu bağlamda girişimci hemşehrimizin lavanta bitkisi dikimi yöre halkını olduğu gibi bizleri de heyecanlandırdı. Bölge üreticine katkı sunmaya, üretim alanının artırılması ve ürünün değerlendirilmesi konusunda her türlü desteği sunmaya hazırız."

Kaynak: AA