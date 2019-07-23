Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na akın eden çocuklar, pet şişe dolu torbalarla rafting yapıyor.

Yüksek rakımlı yaylalardan beslenen Habur Çayı, her yıl yaz aylarında çocukların vazgeçilmezi haline geliyor.

Pet şişeleri 1 ay öncesinden torbalara bırakıp ağızlarını iplerle kapatan çocuklar kendilerine bot yapıyor, giydikleri terlikleri de kürek olarak kullanıyor.

Çocuklardan Diyar Gükçe, "Her yıl buradayız. Çok eğleniyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Tatilimizi böyle geçiriyoruz. 7 kilometre yol katediyoruz ama çok mutlu oluyoruz" dedi.

Davut Gükçe ise, herkesin bu etkinliğe katılmasını istediğini söyleyerek, "Topladığımız pet şişeleri çuvallara atıp üstünde kayıyoruz. Çok güzel bir şey" diye konuştu.

Kaynak: İHA