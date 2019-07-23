Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinin Cardiff kentinde, iki takım 7 gün boyunca futbol oynadı. Amaçları ise kanser hastaları için yardım toplamak.

"Kicking Off Against Cancer" (Kansere Tekme) adlı yardım örgütüne bağış toplayan oyuncuların hedefi 135 saat futbol oynamaktı.

Ancak Almanya'da iki takımın Haziran ayı başında 168 saat futbol oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi garantilemesinden sonra çıta yükseldi. Maç, bir hafta bir saat sürdü.

Kentteki Air Dome adlı salonda oynanan maçta, oyunculara her 12 saatte bir saat saha kenarında dinlenme izni verildi.

33 oyuncunun sahaya çıktığı maçın skoru 988-951 oldu. Guinness'in rekorla ilgili kararı henüz açıklanmadı.

Kaynak: TRT Haber, Kicking Off Against Cancer