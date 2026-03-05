Maliyet baskısı güneş paneli sektörünü dönüştürüyor

Ons başına 121,62 dolarla 29 Ocak'ta tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gümüşün, mart başında 96 dolar bandında işlem görmesi, sektör temsilcilerini teknik dönüşüm çalışmalarına yöneltti. Gümüş, bugün TSİ 11.05 itibarıyla 83,57 dolardan işlem görüyor.

Güneş paneli üreticileri üzerindeki maliyet baskısı artarken, uzmanlar gümüş-bakır hibrit çözümlerinin yaygınlaştığını ancak gümüşten tamamen vazgeçilmesinin ölçekli dayanıklılık ve istikrarın sağlanmasına bağlı olduğunu belirtiyor.

Almanya'nın Freiburg şehrinde faaliyet gösteren güneş enerjisi araştırma enstitüsü Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE), enerji üretimi, dağıtımı, depolanması ve kullanımı alanlarında çalışmalar yürütürken enstitü bünyesindeki "Baskı Teknolojileri" grubunun başkanı Andreas Lorenz, yaptığı açıklamada, güneş paneli üretiminde gümüş kullanımının azaltılmasının teknik olarak mümkün olduğunu söyledi.

Lorenz, "Bizim bakış açımıza göre, gümüşün kısmen ya da tamamen başka malzemelerle ikame edilmesiyle tüketimin en azından ciddi ölçüde azaltılması teknik olarak mümkün." dedi.

Bakırın umut vadeden bir alternatif olduğunu dile getiren Lorenz, "Bakır, özgül iletkenlik açısından gümüşe yaklaşık olarak benzer performans sunuyor ve şu anda gümüşten yaklaşık 300 kat daha ucuz." değerlendirmesinde bulundu.

Lorenz, bakırın oksidasyon ve silisyuma difüzyon gibi mühendislik zorlukları barındırdığına değinerek, bakırın silisyuma hızlı nüfuz etmesinin "taşıyıcı ömrünü, açık devre gerilimini, dolum faktörünü ve genel hücre verimliliğini ciddi şekilde azaltabileceği" uyarısında bulundu.

Tamamen gümüşsüz çözümler için saf bakır pastaları ile nikel ve alüminyum gibi alternatif malzemeler üzerine yoğun araştırmalar yürütüldüğünü aktaran Lorenz, ISE’nin yanı sıra UNSW Sydney ve ODTÜ GÜNAM gibi kurumların temel uygulanabilirliği ortaya koyduğunu belirtti.

Lorenz, "Yükselen gümüş fiyatları, silisyum bazlı güneş hücrelerinin endüstriyel metalizasyonunda bakır pastalarının geliştirilmesi ve uygulanmasını kesinlikle hızlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gümüşe geçiş süreci kademeli olacaktır"

UNSW Sydney Fotovoltaik ve Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Okulunda kıdemli öğretim görevlisi Dr. Ning Song da bakıra geçiş sürecinin başladığını ancak temkinli ilerlediğini söyledi.

Song, "Prensipte PV metalizasyonunda gümüşün bakırla değiştirilmesi teknik olarak mümkün ve maliyet gerekçesiyle aktif biçimde araştırılıyor. Ancak uzun vadeli güvenilirlik ve üretim verimi açısından benzer performansa ulaşmak hala zorluk teşkil ediyor." diye konuştu.

Geçişin bire bir ikame şeklinde değil, uygulamaya özgü ve kademeli olacağını ifade eden Song, sektörün bir geçiş döneminde bulunduğunu, bazı bakır bazlı yaklaşımların erken ticari kullanıma girdiğini ancak yüksek hacimli üretimde gümüş serigrafi baskının hala baskın yöntem olduğunu kaydetti.

Song, Çin'e ilişkin, büyük üreticilerin istikrar ve verim odaklı pragmatik bir yaklaşım benimsediğini belirterek, "Kısa vadede gümüşün azaltılmasına ve hibrit çözümlere devam edilmesi, bakır teknolojilerinin ise olgunlaşması bekleniyor. Büyük ölçekli dönüşümler genellikle üretim istikrarı net biçimde kanıtlandıktan sonra gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Gümüş fiyatlarının kalıcı olarak yüksek seyretmesinin bakır lehine ekonomik gerekçeyi güçlendireceğine işaret eden Song, "Ancak PV üretimi, sıkı güvenilirlik gereklilikleri nedeniyle temkinli ilerler. Bakırın geniş çaplı benimsenmesi, üretim hazırlık düzeyi ve uzun vadeli güvenilirlik doğrulamasındaki ilerlemeye bağlı olacaktır." diye konuştu.