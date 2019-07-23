Antalya'nın Demre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, yakaladığı “vatoz balığını” parçalarken görüntülendi.

Turizmci Ergun Dündar’a ait tur teknesi, Kaleköy önlerinde bir anda bir Akdeniz fokunun yakaladığı balıkla dansına şahit oldu.

Akdeniz foku, yakaladığı vatoz balığını çarparak öldürdü. Ardından parçalara ayırarak afiyetle yedi. Fok, daha sonra gözden kayboldu.

Turizmci Ergun Dündar, "Sudan bir ses geldi. Sesin geldiği tarafa baktığımda yaklaşık 1.70 m ile 1.80 metre arasında, 300 kilo civarında bir Akdeniz foku gördüm. Ağzında kocaman bir vatoz balığı vardı" dedi.

"Vatoz balığı yakalaması çok ilginç"

Fokun, müthiş bir görüntü oluşturduğunu belirten Dündar, şunları söyledi:

"Normalde Akdeniz fokları, denizde ahtapot yakalar ve yer. Vatoz balığı yakalaması, parçalayarak yemesi çok ilginç. Pek bilinmeyen bir olay. Bu Akdeniz foku büyük ihtimalle 31 Mayıs günü Üçağız Mahallesi’nde görülen Akdeniz foku."

Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen Akdeniz foklarının sayısının 100 civarında olduğu biliniyor. Dünyada ise toplam 750 civarında Akdeniz fokunun olduğu bilim insanlarınca tahmin ediliyor.

Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları koruma altında.

Haber: Ahmet Acar