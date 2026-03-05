Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2026 11:54

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ülkesinin ABD'ye mesaj göndermediğini ve herhangi bir mesaj alınmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık

ABD merkezli MS NOW televizyonuna konuşan Tahtrevançi konuya ilişkin bilgi verdi.

Tahtrevançi, "ABD'den hiçbir mesaj almadık ve hiçbir mesaj da göndermedik, çünkü yalnızca kendimizi savunmaya odaklandık. Bu yüzden hem mesaj göndermedik hem de ABD ya da başka herhangi bir taraftan mesaj almadık." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Nahçıvan Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
TİHEK, engellilerin ücretsiz seyahat hakkının engellenmesini ayrımcılık saydı
12:13
TDV yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor
12:07
MASAK'a geçen yıl 464 bin şüpheli işlem bildirimi yapıldı
12:08
Sinemalarda bu hafta
12:05
Yeni otomobillerde geçen yıl kasko oranı yüzde 80'e ulaştı
12:03
Morgan Stanley, 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ