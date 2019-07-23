Elazığ'da bir çiftçi, tarlasını sürerken farklı bir nesne buldu ve Jandarma'ya haber verdi. İlk incelemenin ardından durum Müze Müdürlüğüne bildirildi.

Ekipler, Baskil ilçesinde 15 gün süren kazı çalışmasıyla toprak altına gömülü nesneyi gün yüzüne çıkardı. Nesnenin 200 yıllık olduğu ve tahıl ambarı olarak kullanıldığı belirlendi.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, nesnenin, o günün koşullarında üretilmiş doğal buzdolabı olduğunu söyledi.

Tarihi tahıl ambarı yapılacak çalışmaların ardından müzeye taşınarak sergilenecek.

Haber: Çeşminaz Öztürk