Şanlıurfa'da ailesi tarafından Osmanlı döneminden bu yana devam ettirilen ahşap oymacılığı mesleğini yapan Osman Nergiz, ata yadigarı sanatını gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor.

Sancaktar Mahallesi'nde yaşayan ve "Neccar Osman" olarak tanınan 65 yaşındaki Osman Nergiz, ahşap oymacılığı mesleğini dedesi ve babasından öğrendiği yöntemlerle devam ettiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları" arasına alınan Nergiz, Bakanlığın yurt içi ve yurt dışında düzenlediği kurslarla hem Ahilik kültürünü hem de mesleğini gelecek nesillere aktarmak için uğraşıyor.

"Yarım asırdır bu işi yapıyorum"

Ahşap oyma ustası Osman Nergiz, "Yarım asırdır bu işi yapıyorum. Beş çocuğum var, onlara da sanatı öğrettim. Bunun yanı sıra torunlarım da bu mesleği öğrenmeye başladı. Bu sanatı ailece 7 göbektir yapıyoruz. Babamızdan öğrendiğimiz sanatımızı Ahilik kültürüyle çocuklarımıza ve genç nesillere öğretiyorum" dedi.

Nergiz, şöyle devam etti:

"Yurt içi ve yurt dışında birçok insanla biraya gelerek düzenlenen kurslarla sanatımızı aktarıyoruz. Bunu yaparken en önemlisi öğrendiğimiz Ahilik kültürünü yaşatıyoruz. Ahilik kültürü ne demek öğrenmek ve öğrendiklerini öğretmektir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Balkan ülkelerinde açılan kurslarda birçok öğrenciye eğitim verdim."

"Eserlerimde çizdiğim yaklaşık 300 figürü işliyorum"

Bakanlığın düzenlediği birçok projede görev aldığını söyleyen Nergiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık beni yaklaşık 20 yıl önce 'somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları' arasına aldı. Makedonya'da 3 yıl kurs verdim. Bunun yanında oradaki Murat Paşa Camisi'nin kapısını yaptım. Şanlıurfa'da Balıkgöl Yerleşkesi'ndeki camilerin minberini ve yerleşkedeki değirmeni yaptım. Sanatımda yöresel ağırlıklı olmak genel kültürümüzü işliyorum. Yaptığım eserlerde çizdiğim yaklaşık 300 figürü işliyorum. Urfa'ya has belli başlı figürler var. Daha çok evlerin kapılarında işlenen 'Hayat Ağacı, Çarkıfelek, dört kardeş motifi, kesişen daireler, kardeş bağları' gibi figürler mevcut."

Medine-i Münevvere'ye vaaz kürsüsü yapıyor

Hayatın boyunca önemli eserler yaptığını vurgulayan Nergiz, şunları anlattı:

"Bir dostumun bağlantısı sayesinde Allah kısmet ederse Medine-i Münevvere için bir vaaz kürsüsü yapıyorum. Yaklaşık 4 yıldır bu eser üzerinde çalışma yapıyorum. Eserin kusursuz ve hatasız olması için yoğun çaba harcıyorum. Şu anda kürsünün kitabe bulunan bir kısmını yaptım. Eserin içinde Peygamber Efendimizin doğum yılı olan 571 gül işlemeyi planlıyorum. Eserde çok farklı mesajlar içerecek. İnşallah yakın bir zamanda devletimiz adına onu Medine-i Münevvere'de sergileyeceğiz."

Dedesinin adını taşıyan 10 yaşındaki Osman Nergiz de ileride dedesi gibi çok iyi bir ahşap oyma ustası olmayı isteğini ifade etti.

Kaynak: AA