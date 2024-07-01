Radyosu hayata açılan penceresi oldu

Darülaceze sakini Turan Yaman, yıllar önce İstiklal Caddesi’nde geçirdiği trafik kazasının ardından görme yetisini tamamen kaybetti.

1957 doğumlu olan Yaman, kazanın ardından hayatını bir süre memleketi olan Giresun’da sürdürdü.

Daha sonra ise hem tedavi süreci hem de yaşadığı çeşitli sorunlar nedeniyle İstanbul’a dönmek zorunda kaldı.

Gözlerinin tekrar açılmayacağı gerçeği ile yüzleşen Turan Yaman, 1981 yılında ise Darülaceze’nin misafiri oldu.

Radyosu her an yanında

Kendisine yoldaşlık yapan radyo ise o zor günden sonra adeta hayata açılan penceresi oldu.

Turan Yaman yıllar boyunca radyosunu elinden düşürmedi.

“Radyo benim gözüm kulağım” diyerek özetliyor onunla kurduğu bağı.

Hemen hemen her müziği dinlediğini söyleyen Yaman’ın favori radyo kanalları arasında TRT Radyo da yer alıyor.

TRT Radyo’dan jest

TRT Radyoları da yıllardır dinleyicisi olan Turan Yaman’ın kendilerine yönelik sevgisine kayıtsız kalamadı.

TRT Radyo, her sabah yayınlanan “Günebakan” programında Yaman’a şu sözlerle seslendi:

"Bugün Darülaceze 4. Blok'tan yükselen bir sesin yankılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yılların TRT Radyo dinleyicisi Turan Yaman. Yaman, radyonun büyülü dünyasında kendisine bir yuva bulmuş. Her tını, her kelime onun kalbine dokunmuş. İşte bu yüzden programımıza başlamadan önce kalbi radyo sevdası ile dolu bu değerli dinleyicimizi saygı ve sevgi ile selamlıyor, ona esenlikler diliyoruz.”

Bu jest karşısında duygulandığını dile getiren Turan Yaman, radyosunun ömrünün sonuna kadar kendisine yoldaşlık etmeye devam edeceğini söyledi.