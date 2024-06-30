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Yaşam
AA 30.06.2024 15:15

Çukurca'daki festivalde rafting ve off-road heyecanı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali"nin son gününde off-road gösterisi ve rafting etkinlikleri yapıldı.

Çukurca'daki festivalde rafting ve off-road heyecanı

Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından desteklenen festival devam ediyor.

Irak sınırındaki ilçede yapılan festivalin son gününde Bayrak Tepe yolunda oluşturulan parkurda off-road araçları gösteri yaptı, Zap Suyu'nda rafting heyecanı yaşandı.

Vatandaşların Çınaraltı mevkisindeki alanda ok atma etkinliğine katıldığı festivalde, fotoğraf sanatçıları da yörenin günlük yaşantısını, tarihi değirmenleri, kale evlerini, kültürel değerlerini fotoğrafladı.

Çukurca'daki festivalde rafting ve off-road heyecanı

Kaymakam Mert Kumcu, festivalin son gününde de renkli etkinliklerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Vatandaşların doğa sporlarına ilgi gösterdiğini belirten Kumcu, şöyle konuştu:

"Şu an Zap Suyu'nun kenarındayız. Burası çok önemli bir yer. Rize'deki Fırtına Deresi neyse, Manavgat neyse Zap Suyu o. Burayı rafting sporunun merkezi yapmaya kararlıyız. Sporcularımız bölgeyi tanıtmak için gösterilerine devam ediyor. Katılımcıların festivalden memnun kaldığını düşünüyoruz. Görülmeye değer etkinliklerimiz oldu. Pençe-Kilit Operasyonları sayesinde Çukurca'mız, bölgemiz, ülkemiz huzura kavuştu. İlçenin tanıtımını yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çukurca doğa harikası bir yer. Doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının adresi. Çok önemli etkinlikler yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Çukurca'daki festivalde rafting ve off-road heyecanı

Festival boyunca tüm çalışanların canla başla görev yaptığını anlatan Kumcu, "Vatandaşlarımız konaklama sıkıntısı olduğu için il dışından gelen misafirleri evlerinde ağırladı. Bu da kültür kaynaşmasını sağladı. Ekonomik anlamda da katkısı oldu. Çukurca'yı, huzur ortamını tanıtmaya kararlıyız." dedi.

Rafting sporcusu Ramazan İlhan da festivalin çok eğlenceli geçtiğini belirterek, bu tür etkinliklerin artması gerektiğini aktardı.

Zap Suyu'nun dünyanın en iyi rafting parkurlarından birisine sahip olduğunu dile getiren İlhan, "Buranın diğer yerlerden farkı yok. Buraya gelen insanlar, bölgenin güzelliklerini, insanların cana yakınlığını görüyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. Zap'ta rafting heyecanlı oluyor. Su ve debi çok iyi." ifadelerini kullandı.

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