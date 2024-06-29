Çok Bulutlu 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 29.06.2024 11:39

Diyanet yaz Kur'an kurslarına yeni etkinlikler ekledi

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yaz Kur'an kurslarında, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretilmesinin yanı sıra mutfak ve sanat atölyeleri ve yüzme dersleri verilecek.

Diyanet yaz Kur'an kurslarına yeni etkinlikler ekledi

Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim verecek ve 1 Temmuz'da başlayacak Kur'an kurslarının kayıt işlemleri ise 8 Temmuz'a kadar sürecek.

Yatılı yaz Kur'an kursları kayıtları da aynı tarihlerde başlayacak ve eğitimler dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacak.

Öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin yanı sıra sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinlikler, spor eğitimleri, mutfak ve sanat atölyeleriyle yüzme dersleri verilecek.

Camiler, kurs merkezleri veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.

"Sadece Kur'an öğretimi olarak değerlendirilmemeli"

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, kayıtlarına 10 Haziran itibarıyla başlanan kursların 7 hafta süreceğini ve eğitimlerin öğrenci merkezli olacağını belirtti.

Öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılacağını ve eğitimin buna göre verileceğini aktaran Akbulut, "Sadece Kur'an öğretimi olarak değerlendirilmemeli. Temel dini bilgileri vereceğiz. Abdestin nasıl alınacağı, Allah ve peygamber sevgisi, Peygamberimizin hayatına dair öz bilgilerin kazanılması ve çocukların dini kavramlarla tanışması hedefleniyor." diye konuştu.

Yarışmalarla eğitimlerin zenginleştirileceğini ifade eden Akbulut, çocuklar arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamayı, kardeşlik duygusunu pekiştirmeyi ve şiddetten uzaklaştırmaya yönelik değerlerin kazanılmasını hedefleyen etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Akbulut, "7 haftalık süreçte dini bilgiler yüküyle karşılaşılmayacak. Günlük yaşantıda, dini bilgilerle birlikte ahlakı önceleyecek bütünlük oluşturma hedeflemekteyiz. Amacımız eğlenerek öğrenme." dedi.

Eğitimlerin, çerçeve-esnek program anlayışıyla yürütüleceğini anlatan Akbulut, gündüz kurslarında tarihi mekanlara da geziler düzenleneceğini dile getirdi.

Kurslarda etkinlik sayısı artırılacak

Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlara bağlı bazı yurtlarda da yatılı yaz Kur'an kursu düzenleneceğini belirten Akbulut, "Temel dini bilgiler ve Kur'an öğreniminin yanı sıra çok daha farklı etkinlikler yapılacak. Spor eğitimleri, mutfak ve sanat atölyeleri, yüzme dersleri verilecek." diye konuştu.

Akbulut, geçen sene 2 milyon 400 bin öğrencinin kurslarda eğitim aldığını bildirerek, bu sene bu sayının üzerine çıkmayı istediklerini dile getirdi.

Kurslarda bu sene daha fazla etkinlik yapılacağını vurgulayan Akbulut, "Daha hareketli, daha etkin mekanlar oluşturduk. Her geçen sene daha da profesyonelleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbulut, bu sene Elifba cüzünü güncellediklerini, öğrencilerin daha kısa sürede Kur'an okumaya geçeceğini anlatarak, "Öğrenciler tam Kur'an okumaya geçtiğinde yaz Kur’an kursu bitmişse ama örgün eğitimle birlikte bu eğitime devam etmek isterlerse, veliler de talep ederlerse, okuldan sonra günlük 1 saat Kur'an kurslarında eğitimin devamını sağlayacağız. Kurslarımızda, camilerimizde, işbirliği çerçevesinde farlı mekanlarda eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim
Sıradaki Haber
İstanbul’un tarihine ışık tutan karelerin yolu Hayyam Pasajı’ndan geçiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Ankara'da 5 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi
12:15
Kars'ta baraj suyu tahliye edilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı
12:15
İran'daki seçim ülke tarihindeki en düşük katılımlı seçim oldu
12:06
TSK'nın emektar pilotları hayat kurtarmak için yeniden havada
12:01
Bakan Şimşek, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
11:57
IPARD III Başvuru Çağrı İlanı yayımlandı
TSK'dan emekli pilotlar ambulans helikopterde hayat kurtarmak için mesai yapıyor
TSK'dan emekli pilotlar ambulans helikopterde hayat kurtarmak için mesai yapıyor
FOTO FOKUS
İsrail'in füzesi üçüzleri yetim ve öksüz bıraktı
İsrail'in füzesi üçüzleri yetim ve öksüz bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ