İstanbul’un tarihine ışık tutan karelerin yolu Hayyam Pasajı’ndan geçiyor

Fotoğraf ve video ekipmanları denince akla gelen ilk yerdir İstanbul’daki Hayyam Pasajı. Teknoloji her ne kadar dijitale kaysa da pasaj esnafları analog fotoğrafçılığı da yaşatmaya çalışıyor.

Çoğu dükkan raflarında sadece dijital ürünleri bulundururken özellikle nostalji sevenler sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen analog dükkanları tercih ediyor.

Hayyam Pasajı'nın sakinlerinden Yaşar Ceviz’in insanı geçmişe götüren rafları da bu dükkanlar arasında yer alıyor.

Her kesime hitap ediyor

Hayyam Pasajı geçmişte otel olarak kullanılırken, bu işletmenin kapanmasının ardından parekende ürünler satan iş yerlerinin bulunduğu bir çarşıya dönüştü.

Çarşı içindeki dükkanlar zamanla fotoğraf ekipmanları satan iş yerlerine dönüştü. Hayyam Pasajı, bugün hala fotoğraf makinesi ve ekipmanlarının ana satış noktası olarak kabul ediliyor.

Amatör olarak fotoğraf ile ilgilenenlerin yanı sıra fotoğraf sanatçıları ve foto muhabirleri de bu çarşının müdavimleri arasında yer alıyor

Kalitesi fark yaratır

Yaşar Ceviz mesleğe kompakt makineleri eline alıp inceleyerek başladı.

Analog fotoğrafçılığı dokusunun dijitalden farklı olduğunu belirterek “Banyosu var, laboratuvarı var, bayat film var, taze film var. Hepsi farklı. Doğallığı farklı olduğu için bunu tercih ediyorlar” diyor.

Yaşar Ceviz bununla birlikte tıpkı her şeyde olduğu gibi iyi malzemenin analog fotoğrafın kalitesini de etkilediğinin altını çiziyor.

Mutluluk fotoğraflarda kalır

Yaşar Ceviz dükkanını pasajın açılışından kapanış saatine kadar bir an olsun terk etmiyor.

“Keşke mümkün olsa da 24 saat burada durabilsem. Çünkü bu bir zevk. Ufacık bir makine bile insanı mutlu etmeye yetiyor” sözleriyle tutkusunu anlatıyor.

Pasaj içerisindeki dükkanlar arasında bir aile ortamının olduğunu ifade ediyor Ceviz. Bir dükkanın sahibi gelmediği zaman diğer dükkan sahiplerinin onu merak edip aradıklarını, her türlü zor durumda birbirlerinin yanında olduklarını söylüyor.

Fotoğrafa yeni başlayacak kişilerin önce analog makinelere yönelmesi gerektiği tavsiyesini veriyor Yaşar Ceviz. “Bunlar zevkli, rahatlatıcı, stres atıcı aletler. Mutluluk veren anılar sadece fotoğraflardadır” diyor.