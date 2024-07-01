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Sağlık
TRT Haber 01.07.2024 11:11

Denize ve havuza kontakt lensle girilmemeli

Yaz aylarında serinlemek için denizin ya da havuzun yolunu tutanlar kontakt lenslerini mutlaka çıkarmalı. Çünkü kontakt lensiyle suya girenlerin gözlerinde ciddi enfeksiyonlar oluşabiliyor.

Mine Yagıcı Çiftci
Mine Yagıcı Çiftci
Denize ve havuza kontakt lensle girilmemeli
[Depo Photos]

Yaz ayları denilince akla ilk gelenlerden biri deniz ve havuz oluyor kuşkusuz. Ne var ki su keyfi, dikkat edilmediği takdirde kabusa dönüşebiliyor. Bunun için deniz veya havuza girerken birtakım önlemler almak gerekiyor. Çünkü yaz aylarının bu serin keyfi basit yaralanmalardan cilt hastalıklarına kadar pek çok sağlık sorununa sebep olabiliyor. Göz sağlığı da bunlar arasında.

Peki, deniz ve havuzun göz sağlığına olumsuz etkileri neler? En fazla kimlerin dikkat etmesi gerekiyor? Serinlemek isterken göz sağlığını riske etmek istemeyenler nasıl bir yol izlemeli? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın ile konuştuk.

Deniz ve havuzdan sonra yüz hijyenine dikkat

Deniz veya havuz keyfi yapanların dikkat etmeleri gereken ilk konu; hijyen… Prof. Dr. Açıkalın, “Havuzdan veya denizden çıktıktan sonra iyi bir el ve yüz temizliği gerekiyor” diyerek alınması gereken ilk önlemi anlatıyor. Sebebini ise şöyle açıklıyor:

“Çünkü elimizde ve yüzümüzde virüsler ve bakteriler olabiliyor. Bunlar göze bulaşarak enfeksiyona sebebiyet veriyor. Özellikle adenovirüs dediğimiz bazı virüsler var ki gözde lekeye yol açıp sonuçları görme kaybına kadar gidebiliyor.”

Havuzlarda kullanılan dezenfektan maddelerin; özellikle de klorun seviyesi göz sağlığını tehdit eden önemli bir unsur. Prof. Dr. Açıkalın, klorun normal düzeyde olmasının bir zararı olmayacağını ifade ediyor ve ekliyor: “Ancak klor oranı yüksekse gözde alerjiye sebep olabiliyor.”

Göz sağlığını korumak için havuza veya denize yüzücü gözlükleriyle girilmesi bu noktada işe yarayan başlıca önlem olarak gösteriliyor.

"Kontakt lens kesinlikle çıkarılmalı"

Deniz veya havuzda göz sağlığına dikkat etmesi gerekenlerin başında ise kontakt lens kullananlar geliyor. Çünkü bazı kişiler bazen ihmalden bazen de umursamadıkları için suya lensleriyle giriyor. Peki, kontakt lensi çıkarmak şart mı? Prof. Dr. Açıkalın soruyu, “Kesinlikle çıkarılmalı” diye yanıtlıyor. Kontakt lensle yüzmenin sakıncalarını şöyle özetliyor:

 

Havuz ve deniz suyundaki mikroplar ile bakteriler ve virüsler lensin yapısına sızarak yerleşebiliyor. Hatta orada üreyebiliyor ve sonrasında bu göze geçiyor. Gözde de ciddi enfeksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle mutlaka kontakt lenslerini çıkartmaları gerekiyor. Yaz aylarında günlük kullan-at lensleri kullanmak daha avantajlı. Çünkü onlar hem alerji yapmıyor hem de atıldığı için enfeksiyon riski daha az oluyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın

Denize ve havuza kontakt lensle girilmemeli

Göz sağlığı için yazın güneş gözlüğü takılmalı

Yaz aylarında, özellikle de deniz ve havuz keyfi sonrası hangi rahatsızlıklar gelişirse hekime başvurmak gerekiyor? Bu soruya “Gözde kızarıklık, batma, yanma, görme kaybı, bulanık görme ve ağrı şikayetleri olanlar mutlaka göz doktoruna başvurmalı” diye yanıt veren Prof. Dr. Açıkalın, yaz aylarında göz sağlığını korumak adına alınması gereken bir başka önleme değiniyor:

“Mutlaka camları ultraviyole koruyuculuğu olan güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor. Güneş gözlüğü olmadan kesinlikle dışarı çıkılmamalı.”

Kullanılacak güneş gözlüğünün gelişigüzel olmaması gerekiyor. Yüzün yapısına uygun, geniş çerçeveli ve camlarının gerekli testlerden geçirilmiş olması öneriliyor.

Yine yaz aylarında gözde yaşanan olası bir sorun karşısında kulaktan dolma bilgilerle damla veya ilaç kullanılmaması da dikkat edilmesi gereken bir başka ayrıntı.

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