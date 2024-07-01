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Çevre
İHA 01.07.2024 08:02

1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl

Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması için yapılan, dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası Demirözü Baraj Gölü, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl
[Fotograf: İHA]

Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması için yapılan Demirözü Barajı turizme büyük katkı sağlıyor.

Gölde sefer yapan tekneler sayesinde bu sene ilçe nüfusunun 10 katı turist ağırlandı. Türkiye’nin sulama amaçlı yapılan en büyük barajlarından olan 1700 rakımlı Demirözü Barajı’nda 2017 yılında ‘Diriliş’ adı verilen tekneyle düzenlenmeye başlanan turlar, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Adeta turist patlaması yaşanan ilçeyi yaklaşık 40 bin kişi ziyaret ederek tekneyle tur attı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Lori Çayı üzerinde sulama amaçlı inşa edilen ve 2015 yılında su tutmaya başlayan Demirözü Barajı'nda belediyenin kendi imkanlarıyla çeşitli turizm aktiviteleri de zaman zaman yapılıyor.

Tekneyle göl turuna katılan turistlerden Azra Yalçın, “Burası bilinmeyen bir cennet. Çok muhteşem bir manzara eşliğinde tur yapma imkanı bulduk. Tanındıkça daha çok turist burayı tercih eder” dedi.

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