Çoğu insan için olimpiyatları izlemek, hayatta bir kere yaşanabilecek bir fırsat. Ancak 92 yaşındaki Naotoshi Yamada için öyle değil. Yamada için olimpiyatları izlemek, 55 yıldır bir ritüel haline geldi.

Japon vatandaşlar ona "Olimpik Süperbaba" diyor.

Yamada ilk olarak Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 1964 Yaz Olimpiyatları'na gitti. O zamandan beri olimpiyatları izlemeyi bırakmadı.

Yıllar geçtikçe de kendine özgü altın rengi şapkası ve kırmızı ceketiyle, olimpiyatların en renkli figürlerinden biri haline geldi.

2020 Yaz Olimpiyatları'nı görecek kadar yaşamak istiyor

Yamada'nın son bir dileği var. 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de Tokyo'da düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nı görecek kadar uzun yaşamak.

"Olimpiyatları neşelendiren tüm yıllarımın doruk noktası olacak."

Ona göre izlediği 14 olimpiyat arasından favori seçmek imkansız. Yamada, olimpiyatların uluslararası doğasını seviyor.

Bayraklar, pullar, fotoğraflar...

Yamada aynı zamanda, yıllar içinde diğer hayranlarla takas ederek topladığı geniş bir hediyelik eşya koleksiyonuna sahip.

Kaynak: Reuters