Rainer Schimpf adlı dalgıç, Güney Afrika açıklarında köpek balıklarının fotoğraflarını çekiyordu. Ne olduğunu anlamadan bir anda kendini dev bir balinanın ağzında buldu.

O anlar dalgıcın arkadaşları tarafından kaydedildi. Çok küçük deniz canlıları ile beslenen balina, dalgıcı geri bıraktı.

"Korkmak için zaman yoktu. Benim yemek istediği şey olmadığımı anlayacağını düşündüm ve derin nefes alıp tuttum. Sonra beni dışarı attı."

Güney Afrikalı dalgıç, tam balinanın midesine gitmek üzere iken son anda kendini dışarıda buldu.

Kaynak: TRT Haber