Darülaceze Başkanlığının 30 dönümlük yerleşim yerinde, başkanlık binası, poliklinik binası, çocuk yuvası, 7 adet aceze binası, iş ocakları, soğuk hava depoları, çamaşırhane ve mutfak bulunuyor.

Kurum bünyesinde rehabilitasyon için kurulan atölyelerde ise el emeği göz nuru çalışmalar yapan sakinler, başarılı eserler ortaya çıkarıyor.

Bazıları fiziksel engelli olmak üzere 150'den fazla Darülaceze sakini, zamanını rehabilitasyon bölümünde değerlendiriyor.

Atölyelerde çalışmak isteyen misafirler ilgi alanlarının yanı sıra fiziksel rahatsızlıkları da göz önünde bulundurularak 8 farklı atölyeden birine yönlendiriliyor.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze'de bugüne kadar 30 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 100 bin kişinin kaldığını söyledi.

22 çeşidin üzerinde ürün çıkarılıyor

Cebeci, şu anda yaklaşık 500 kişiyi misafir ettiklerini, 450 kişinin de çalıştığını belirterek, "Burada 24 saat hizmet var. Kapıdan hiç kimseyi çevirmeden, devletten ve kalanlardan herhangi bir bedel almadan burada hizmete devam ediyoruz" dedi.

Darülaceze'nin emsallerinden farklı olduğuna değinen Cebeci, şunları söyledi:

"İnsanlar burada sadece bakım hizmeti almıyor. Burada zamanlarını değerlendiriyorlar ve üretiyorlar. Hoş vakit geçirmeleri ve canlarının sıkılmaması için Rehabilitasyon'da ciddi manada üretim yapıyorlar. Üretimler kar amaçlı değil ama hiç olmazsa masrafların yarısını, ürettiklerini gelen ziyaretçilere satarak çıkarmış oluyoruz. Asıl olan buradaki insanların bir şeyler ürettiğini ve kendilerinin hayata bağlanması için burada kalanımızın hemen hemen 3'te 1'ine yakın insan günün belli saatlerinde burada gelip çalışıyor."

Dokuma, çorap, resim, seramik, baskı, çanta ve el işi gibi 22 çeşidin üzerinde ürün çıkarıldığını belirten Cebeci, gazete kağıtlarından sepet, kahve paketlerinden çanta yapılarak geri dönüşüme de katkı sağlandığını söyledi.

Engellerine rağmen üretebiliyorlar

Hemşire Gülcan Taşkın da insanların atölyeleri ziyaret etmeleri temennisinde bulunarak, "Fiziksel engelleri doğrultusunda biz onlara hem psikomotor hem de zihinsel anlamda destekleme yapıyoruz. Aynı zamanda da hala ürettiklerinin farkına vardırıyoruz. Çünkü buraya gerçekten tükenmiş olarak geliyorlar aslına bakacak olursanız. Dolayısıyla engellerine rağmen hala bir şeyler üretebildiklerini gösteriyoruz" diye konuştu.

"Yaralı bir kuş gibiydik, şimdi yaralarımız iyileşti

Şeker hastalığından dolayı bacakları kesilen ve yaklaşık 3,5 yıldır Darülaceze'de kalan İstanbul Kasımpaşa doğumlu Erhan Taşkın ise "Yaralı bir kuş gibiydik, şimdi yaralarımız iyileşti. Normal bir insan gibi olduk. Ufak tefek bazı durumlarımız var ama yine de Allah'a şükrediyoruz" dedi.

Taşkın, atölyede cüzdan yaptığını belirterek insanların yaşama sevincini kaybetmemesini anlattı.

Aslen Sivaslı olan 1956 doğumlu olan Ömer Özyurt da maden mühendisliği mezunu olduğunu, Darülaceze'ye gelmeden önce tabelacılık yaptığını, gazetelere ve dergilere karikatür çizdiğini ve resimle uğraştığını söyledi.

Rehabilitasyon'da da resimle uğraşan ve genelde kedi resimleri çizen Özyurt, şöyle konuştu:

"Mutluyum burada yaşamaktan. Aynı mesleğimi icra ediyorum Rehabilitasyon'da. Rehabilite oluyoruz yani. Mesleğimden ayrı değilim. Yine resimle iç içeyim. Hayvanları çok seviyorum, kedilerim var. Onlarla iç içeyim. Sağlığım el verdiği müddetçe hobilerimi burada devam ettiriyorum."

Kaynak: AA