Mehmet Türkmenoğlu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yaşıyor.

Türkmenoğlu, 10 yıl önce köydeki evinin etrafını güzelleştirmek ve kokusundan faydalanmak için nergis ekti. Bir süre sonra ektiği nergisleri toplayarak satmaya başladı. İlk önce sadece Osmaniye çevresine satış yapan Türkmenoğlu, şimdi ise Türkiye'nin neredeyse her yerine nergis satışı yapıyor.

Nergisin ekmek teknesi haline geldiğini belirten Türkmenoğlu, şunları söyledi:

"10 yıl içinde sattığım nergise talep çok fazla artınca 10 dönümlük bir tarlaya nergis ekmeye başladık. 5 yıl önce bir sepetin içine koyduğum nergisleri Osmaniye'ye götürerek satıyordum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün de verdiği destekle şimdi Türkiye'nin birçok yerine nergis satıyorum."

Nergis sayesinde makine giremeyen bir alanı değerlendirebildiğini anlatan Türkmenoğlu, nergisin neredeyse masrafsız bir bitki olduğunu ve ileride daha geniş bir alanda ekim yapmayı hedeflediğini söyledi.

"Yağmur suyuyla beslenir, masrafsız olarak yetiştirilir"

Mehmet Türkmenoğlu'nun eşi Ayşe Türkmenoğlu da, nergis ekip hasat etmenin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Nergisin "baharın müjdecisi" olarak bilindiğini hatırlatan Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Çukurova'da baharın müjdecisi olarak bilinen nergis çiçeğini evimizin çevresinde süs bitkisi olarak yetiştiriyorduk. Şimdi ise ekmek kapımız oldu. Yağmur suyuyla beslenir, masrafsız olarak yetiştirilir. Hasadını yaparken çok mutlu oluruz. Dağlarda da yetişir. Topladığımız nergisleri, eşim Osmaniye'de sepetin içerisinde küçük desteler halinde tanesini 3-5 liraya satıyor. Son yıllarda birçok il ve ilçeye de gönderiyoruz. Nergislerimiz, 5 kişilik ailemizin sofrasına katık oluyor."

Kaynak: AA