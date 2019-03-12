Svetlana Semegen serebral palsi hastası bir sanatçı.

Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor ve kollarını hareket ettiremiyor. Ancak bu, hayallerinin peşinden gitmesine engel değil.

27 yaşındaki Semegen, önce küçük heykeller ve kartonpiyer çalışmaları yaparak hobisine başladı. 1 yıl önce ise profesyonel olmak istediğine karar verdi ve dişlerinin arasında bir fırça tutarak resim yapmaya başladı.

Karadeniz ve Kırım kalelerini boyamayı seviyor

Svetlana'nın 15 dakikadan fazla fırça tutması zor olduğu için, bir resmi bitirmesi de günlerini alıyor. O, resim yapmak için güçlü bir boyna ve dişlere ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Svetlana'nın bakıcısı Oleg Buev ve eşi Nina da bazen onun çalışmalarını bitirmesine yardımcı oluyor. Oleg ve eşi, hayalini gerçekleştirmek için Svetlana'ya tuval satın alıyor.

Svetlana, doğa resimleri yapmayı seviyor. Ayrıca hayatında birkaç kere görmesine rağmen Karadeniz ve Kırım kalelerini boyamak en büyük hobisi.

Kaynak: Reuters