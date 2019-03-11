Siirt'te yaşayan Hasan Çetin, kurumuş kütük ağaç kabuklarından yaptığı süs eşyalarını satışlarından elde ettiği gelirle ailesine bakıyor.

Biblo yapan arkadaşından etkilenen Çetin, birkaç denemenin ardından kendisinin de el işi becerisi olduğunu fark etti.

Kısa sürede yeteneğini geliştirdi ve yaklaşık 2 yıl önce açtığı atölyede doğadan topladığı kurumuş ağaç kabukları ve odun pazarından satın aldığı kütükleri işleyerek, süs eşyaları yapıyor.

"İşimi çok severek yapıyorum"

Hasan Çetin, biblo yapan arkadaşına özenerek deneme amaçlı yaptığı ürünlerin beğenilmesi üzerine bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Yaptığı ürünler için ilk önce gittiği odun pazarından seçtiği kütükleri satın aldığını söyleyen Çetin, şöyle konuştu:

"Marangozda kestiğim kütükleri atölyemde işleyip, onlardan özgün ürün ortaya çıkarıyorum. Eşyaların hepsi birbirinden farklı oluyor. Büyük el emeği var. Zaman harcıyorum, uğraşıyorum ve kafa yoruyorum. İlk etapta zorladı ama şimdi artık elim alıştı, eskisi gibi zorlamıyor. İşimi çok severek yapıyorum."

Hayali sergi açmak

Ürünlerin satışından elde ettiği gelirle geçimini sağladığını vurgulayan Çetin, "Farklı şekillerde süs eşyaları yapıyorum. Üretmekten çok büyük keyif alıyorum. Yaptığım ürünler çok beğeniliyor. Sadece Siirt için üretmiyorum, tanıdıklarım vasıtasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'e de sipariş üzerine ürün gönderiyorum" dedi.

Bazı gençlerin yaptığı işi öğrenmek için geldiğini belirten Çetin, "Çok güzel bir iş olduğu için beğeniliyor. Atölyem elverişli olmadığı için tek başıma çalışıyorum. En büyük hayalim ürettiğim ürünlerden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergi açmak" diye konuştu.

Kaynak: AA